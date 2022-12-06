Derya Yanık: Hizmet için sıra bekleyen engelli yok

2002 yılında 2 bin 600 engelli vatandaşın yardım için sıra beklediğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu durumu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitim, spor, gündelik yaşam gibi alanlarda hizmet sunacak olan Altındağ Belediyesi Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre burada konuşan Bakan Yanık, 3 gün önce ilan edilen “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nı hatırlatarak, engelli vatandaşların toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak için adım attıklarını ifade etti.

“Aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştiriyoruz”

Tüm hizmetlerde aileyi merkeze alan sosyal politika anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yanık, “Bu anlayıştan hareketle, engelli bireylere ilişkin hizmetlerde de onların huzur ve güven içinde bulunacakları, kendilerini geliştirebilecekleri, ihtiyaç duydukları sevgi ve bakımı alabilecekleri aile odaklı çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarını aile bütünlüğü içinde destekleyecek hizmetler geliştiriyoruz.

Engelli aylığı, engelli yakını aylığı, evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde sunuyoruz. Bu desteklerin yeterli olmadığı durumlarda kurumsal bakım hizmetlerimizi devreye alıyoruz.

Ailelerinin yanında bakımına destek olduğumuz engelli bireylere gündüzlü kurum hizmetlerimizle de katkı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Şu anda bakım için sıra bekleyen tek bir engelli vatandaşımız yok”

2002 yılında 2 bin 600 engelli vatandaşın kurum bakımı için sıra beklediklerini hatırlatan Yanık, “Şu anda bakım için sıra bekleyen tek bir engelli vatandaşımız elhamdülillah yok. Engelli bireylere en yakın noktalarda kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarca hizmet verilebilmesinde iş birliğini artırmak için 'Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezi Yönetmeliği'ni hazırladık. İnşallah, yakında yayınlayacağımız yönetmelikle, Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarla iş birliği artacak, verimlilik güçlenecek, engellilere hizmette hem nicelik hem de nitelik artacak.” diye konuştu.

“Engelli Yaşam Merkezimizi yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alan üzerine kuracağız”

Olmazsa olmaz denilebilecek bir projenin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Karapürçek Mahallemizde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alan üzerine kuracağımız engelsiz yaşam merkezinde, engelli vatandaşlarımız için tüm detaylar düşünüldü.

Proje içerisinde gündüz bakımevi, oyun, uyku etkinlik odası, engelsiz bireyler grup alanları, duyusal rahatlama bahçesi, fizyoterapi odası, panik odası, sağlık odası, kütüphane sesli okuma mekanları, 4 adet bireysel sınıf, özel öğrenme güçlüğü eğitim odası, yaygın gelişim bozukluğu eğitim odası, zihinsel engelli grup eğitim odası, görüşme odaları ve çok amaçlı salonlar, 2 adet atölye, 2 adet grup eğitim odası, uygulama evi, sosyal servis, ortak dinlenme alanları, kafeterya, spor salonu ve yemek odası yer almaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Temeller atıldı

Açılış konuşmalarının ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a çiçek takdimine bulunduktan sonra tablo hediye etti.

Programın sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve engelli aileleri, hayırlı olsun dilekleriyle temel atma işlemi için temsili butona bastı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.