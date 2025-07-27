Devam eden yangınlar ve riskli alanlar haritası yayımlandı

Türkiye ve Avrupa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Avrupa'nın Akdeniz'e kıyı ülkelerinde ve Türkiye'de sıcaklıkların neden olduğu orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Bu aşamada yaşananları ortaya seren yangın riski ve ısı kaynakları haritaları yayımlandı.

YANGIN RİSK HARİTASI

Türkiye ve Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Türkiye, yangın riski açısından yüksek, çok yüksek ve kritik kuşak içinde yer alıyor.

AKTİF YANGINLAR/TERMAL ANOMALİLER

Türkiye ve Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülkenin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Aktif yangınlar haritasında Türkiye'nin tüm bölgelerinin ısı kaynağı olarak işaretlendiği görülüyor.