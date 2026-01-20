Devlet Bahçeli: Gazze Barış Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeminde Gazze Barış Kurulu olan Bahçeli, başta Amerika olmak üzere dünyaya seslendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Bahçeli yaptığı açıklamada, "(Gazze'deki Barış Kurulu) Başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; Barışın başı Türkiye, onun başı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

GAZZE BARIŞ KURULU'NA DAVET

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edildiğini açıkladı. Duran, davetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN 2803 SAYILI KARAR

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU KURULUYOR

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A KURUCU ÜYELİK DAVETİ

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

YÜRÜTME KURULU'NDA KİMLER VAR?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu, Yürütme Kurulu ise Gazze'de yönetim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek.

Kurulda Witkoff, Kushner ve Blair'ın yanı sıra BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem El Haşimi deneyimli Katarlı diplomat Ali Havadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer alıyor.