Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 24'üncü yılına özel hediye

Türk siyaset tarihine damga vuran AK Parti'nin doğum günü...

24 yaşına giren AK Parti'nin kuruluş kutlaması, Ankara'da yapılacak.

Programa katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan geçen sürede yaşananları anlatacak.

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI HEDİYE

Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin heyecanına ortak oldu..

Bahçeli, kutlama programına özel çiçek aranjmanı gönderdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFERİNİ NİŞANE EDİYOR

Cumhur İttifakı'nın zarif bir nişanesi olarak hediye edilen aranjmandaki detaylar ise dikkat çekiyor.

ARANJMANIN DETAYLARI

Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 kırmızı gül, AK Parti'nin yaşını ve Türk'ün rengini temsil eden 24 mavi gül ve mavi orkideden oluşan çelenk dikkat çekti.

Gönderilen aranjmanda öne çıkan detaylar ise dikkat çekici:

- 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir.

- AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edilmiştir.

- 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir.

- Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır.

- Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir.

- Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koymaktadır.

- Cumhur İttifakı, Türk milletinin birlik ve varlığının simgesi, istiklal ve istikbal azminin göstergesi olarak öne çıkıyor.