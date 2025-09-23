Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

BM 80. Genel Kurulu'nda tarihi anlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda kritik açıklamalarda bulundu.

GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ KRİZİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamalar ile Gazze'nin sesi oldu.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından masumların katledildiği bölgede çekilen acı kareleri dünya liderlerine gösterdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.