Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de açılmasının ardından siyasi partiler, 28. dönem 2. yasama yılındaki ilk grup toplantılarını gerçekleştiriyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu kapsamda da partisinin grup toplantısında konuştu ve önemli mesajlar verdi.

"Yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz." diyen Devlet Bahçeli, "Coğrafyamızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime selam ediyorum." diyerek sözlerine başladı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bahçeli, "İşine baksın" dedi...

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yeni yasama yılı hayırlı olsun"

"Gazi Meclis'i kim yok sayıyorsa karanlık içindedir"

"Bunların umudu manda özlemidir"

"Hain emeller barınamayacaktır"

"Ufkun ötesine odaklanacağız"

Devlet milleti ile Türkiye irademizi her şart ve durumda muhafaza edeceğiz. Fitne ne kadar yaygın olsa da faziletli gönüllerin desteği ile karşımıza dikilen her müşkülü yeneceğiz. Aynı safta aynı ülkülerle ufkun ötesine odaklanacağız. Vatani görevlerimizi inancımızın gücü ile yerine getirdik. Buna da devam edeceğiz.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin umu olduğunu gösterdik. Gücümüze güç kattık. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır. Türkiye'nin öncelikli meselelerin çözümünde her çabayı gösterecek Cumhur İttifakı olacaktır.



Türkiye'nin ne geçmişte ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak olan yoktur. Dün ne dediysek aynı kanaatteyiz. Gevşek mizaca hiç sahip olmadık.



Siyaseti mert bir şekilde yapmanın amacından sapma göstermedik. Bizi tanıyanlar tanır. Ağzımızdan çıkan her söz bağlayıcıdır. Tutarlılık bizim için vazgeçilmezdir.