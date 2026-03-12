Devlet Bahçeli'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabulünün üzerinden 105 yıl geçti.

Mehmet Akif Ersoy'un 'kahraman ordumuza' ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazılış süreci sırasında yaşananlar tutanaklara yansıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı.

MİLLİ ŞAİRİ VE TÜM ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI

Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Bahçeli'nin mesajına yer verildi.

"İSTİKLAL MARŞI, MUHTEŞEM BİR MÜCADELENİN EBEDİ VESİKASIDIR"

"12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı paylaşımda Bahçeli, şunları kaydetti:

İstiklal Marşı'mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır.



Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükran hislerimle birlikte Cenabıallah'tan gani gani rahmetler diliyorum.