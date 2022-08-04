Devlet Bahçeli'den KPSS tepkisi

KPSS'de soru sızdırma iddiaları ile yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “20 soruya doğru cevap verenler ortaya çıkarılmalı” dedi.

KPSS sorularının çalındığı iddiası, Türkiye'nin gündeminde...

31 Temmuz'da yapılan sınav iptal edildi, yapılması planlanan iki sınav da ertelendi.

17 Eylül, KPSS'nin yeni takvimi olarak belirlenirken; gece saatlerinde ÖSYM Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Özür dileriz" açıklamasını yaptı.

“20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli”

Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini sürdürdüğü KPSS ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir değerlendirme geldi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, KPSS sınavındaki şaibeli 20 soruya doğru cevabı verenlerin bulunmasını isteyerek “KPSS'de çıkan ve bir yayınevinin test kitapçığında sorulduğu anlaşılan 20 soruya kimlerin tam ve eksiksiz doğru cevap verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla ilgili inceleme de acilen yapılmalıdır.” dedi.

“Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır”

Cemevlerine yönelik saldırılar için de tepki veren Bahçeli, “Cemevine ve Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimize yapılan hain ve hasmane eylemler belli merkezlerden provoke edilen Türk, Türkiye ve İslam düşmanlığıdır.” ifadelerini kullandı.

“Mutlak surette açıklığa kavuşturulmalı”

MHP lideri son olarak “Cemevi saldırısı ile KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır.” diye konuştu.