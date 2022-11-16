Dikkat çekmişti! Taksim'i bombalayan teröristin elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü...

Taksim'i kana bulayan teröristin elindeki kırmızı gül detayı ortaya çıktı.

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un göbeğini kana buladı.

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde TNT patlatan terörist, saldırıdan 10 saat sonra yakalandı.

Hain saldırıyı düzenleyen kadın terörist hakkındaki birçok detay da beraberinde aydınlanmaya devam ediyor.

Kanlı eylem için Afrin'de eğitim aldığını itiraf eden teröristin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

Terörist Ahlam Albashır'ın kıyafetindeki 'New York' detayı dikkatlerden kaçmazken, Taksim'deki görüntülerinde elinde bir gül tuttuğu görüldü.

Dikkat çekmemek için satın almış

Kırmızı gülün bir anlam ifade edip etmediği ise merak konusu olurken, olayın perde arkası netleşti.

Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, ancak dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.