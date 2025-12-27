Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılında 240 ikili temasta bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılında Türk diplomasisi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık 2025 itibarıyla yıl boyunca 50 farklı ülkeye toplam 73 yurtdışı ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin 22'si, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat kapsamında yapıldı.

31 FARKLI TOPLANTIYA KATILDI

Diplomatik temaslarını çok taraflı platformlarda da sürdüren Fidan, 2025 yılı içerisinde 10'u Cumhurbaşkanına refakat çerçevesinde olmak üzere, yurtdışında toplam 31 çok taraflı toplantıya katıldı.

Aynı dönemde Türkiye, ikili ziyaretler kapsamında 23 farklı ülkenin dışişleri bakanını ağırladı.

ULUSLARARASI ZİRVELER DİKKAT ÇEKTİ

Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantılar vesilesiyle de yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Buna göre Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 49, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı kapsamında 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında 26, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında 39, Balkan Barış Platformu kapsamında 4 ve Gazze konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında 4 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye'de konuk edildi.

TOPLAM 240 İKİLİ GÖRÜŞME

Bakan Fidan, 2025 yılı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında 89 farklı ülkenin dışişleri bakanı ile toplam 240 ikili görüşme gerçekleştirdi.