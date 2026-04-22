Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

ABD ile İran müzakereleri belirsizliğini koruyor.

İran heyetinin İslamabad'da Pakistanlı yetkililer ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alınırken tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

BAŞ DÖNDÜREN SÜREÇ

İran'ın ABD-İsrail saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla tavan yapan gerginlik sonrası dünya enerji piyasaları dahil birçok piyasa savaş rüzgarının etkisinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Taş Devri'ne döndürme tehditleri de Hürmüz Boğazı'nın açılması için yeterli olmadı.

İki haftalık ilk ateşkes kararının ardından taraflar Pakistan'ın İslamabad kentinde bir araya gelmiş ve burada yüz yüze görüşmeler de yapılmıştı. Hatta görüşmelerde zaman zaman tansiyonun çok yükseldiği, Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ciddi tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti.

Bu görüşmenin ardından ülkelerine dönen müzakerecilerin diplomatik temasları sınırlı kaldı.

HÜRMÜZ KİLİDİ ÇÖZÜLEMİYOR

Ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere açtığını duyuran İran tarafı, ABD'nin denizden ablukayı sürdürmesi sonrası bunun ateşkes ihlali olduğunu belirterek Hürmüz'ü bir kez daha kapattı.

Geçtiğimiz günlerde İran'a ait kargo gemisinin vurulmasıyla tansiyon bir kez daha yükselirken, müzakerelerde ikinci tur görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam (21 Nisan) yaptığı duyuruyla, İran ile yapılan ateşkesi süresiz uzattı ve İran tarafından bir teklif gelene kadar bu ateşkesi koruyacağını belirtti.

İran kanadı ise deniz ablukası konusundaki kararlı tavrını sürdürüyor, abluka kalkmadan herhangi bir görüşme ve teklif yapılmayacağı İran basınına yansıyan bilgiler arasında.