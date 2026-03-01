Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın güvenliği için bölgedeki son gelişmeleri takip ediyoruz

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik öncü saldırısında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü.

İran bu saldırılara yönelik misilleme saldırısı başlatırken ABD üslerine ev sahipliği yapan birçok ülkede patlamalar meydana geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bölgede bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği için çalıştıklarını belirten Keçeli, "Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir." dedi.

"DUYURULARI TAKİP EDİN"

Bölgede bulunan Türk yetkililer ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Keçeli, şunları kaydetti:

Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.



Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

"ACİL DURUM HATLARI 7/24 AÇIK"

Son olarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Sözcü, "Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)." ifadelerine yer verdi.