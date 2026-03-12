İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 687’ye yükseldi

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

ABD ile bir yandan İran'a saldırıları devam eden İsrail, Beyrut'u da hedef alıyor.

BİLANÇO AÇIKLANDI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarına yoğun bir şekilde devam ederken, bilanço da ağırlaşıyor.

687 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 687’ye yükseldiğini bildirdi.

Morcos, ölenlerin 98’inin çocuk olduğunu aktardı.

ORTA DOĞU'DA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Lübnan medyasının Enformasyon Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre ise bu ay yoğunlaşan İsrail saldırıları sırasında 15 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi, 45 sağlık çalışanı da yaralandı.

Öte yandan, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, 28 Şubat’ta başlayan İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısının bin 348’e yükseldiğini duyurmuştu.