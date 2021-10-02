Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik kıta sahanlığı ihlal girişimlerine ilişkin, "Ten yanlı eylemler gerginliği artırır' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin tırmanması üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık, geçen yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeninin, Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleri olduğunu belirtti.

"TEK YANLI EYLEMLER GERGİNLİĞİ ARTIRACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'de kapsamlı konferans toplanmasını teklif ettiği, Ada'nın ortak sahibi KKTC'nin de hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY'ye 13 Temmuz 2019'da ayrıntılı öneri yaptığı hatırlatılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Tüm bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY’nin son aylarda Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan’ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler, Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir.

"SAHADA VE MASADA GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"

Yunanistan ve GKRY’nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."