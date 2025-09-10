Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 2025-2026 Umre ücretleri belli oldu! İşte güncel ücretler

Her yıl yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği umre turları için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için 2025-2026 yılına ait tur tarihleri ve ücretler netleşti.

Açıklanan programa göre, belirlenen ücretleri ilgili banka hesaplarına yatıran yolcular kayıtlarını ister il ve ilçe müftülükleri üzerinden isterlerse de e-Devlet sistemi aracılığıyla kolayca tamamlayabilecek.

Diyanet’in düzenlediği turlar kapsamında umre yolcularına; Mekke ve Medine’de otel konaklamaları, yemek hizmetleri, şehirler arası ulaşım, uçak bileti, vize işlemleri ve kutsal şehirlerdeki önemli ziyaret noktalarının rehber eşliğinde gezdirilmesi gibi kapsamlı hizmetler sunulacak.

Böylece umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hem güvenli hem de organize bir şekilde kutsal yolculuğa çıkabilecek.

UMRE FİYATLARI BELLİ OLDU

Umre fiyatları servisli normal konaklama ile yürüme normal konaklamada değişiyor. Ayrıca 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik odalar da fiyatlarda değişikliğe neden oluyor.

11 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 5490, 3 kişik oda 5190, 4 kişilik oda ise 4990 Suudi Arabistan Riyali,

115 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6100, 3 kişik oda 5700, 4 kişilik oda ise 5450 Suudi Arabistan Riyali,

20 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6750, 3 kişik oda 6200, 4 kişilik oda ise 5950 Suudi Arabistan Riyali,

24 günlük servisli normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7350, 3 kişik oda 6750, 4 kişilik oda ise 6400 Suudi Arabistan Riyali'dir.

11 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 6350, 3 kişik oda 5800, 4 kişilik oda ise 5500 Suudi Arabistan Riyali,

15 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 7275, 3 kişik oda 6550, 4 kişilik oda ise 6150 Suudi Arabistan Riyali,

20 günlük yürüme normal konaklama ücreti 2 kişilik oda 8290, 3 kişik oda 7400, 4 kişilik oda ise 6850 Suudi Arabistan Riyali'ne denk geliyor.

UMRE GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ VE FİYAT LİSTESİ