Diyanet’ten sanal bahis ve kumar uyarısı

Son yıllarda birçok ailenin dağılmasına ve hatta intiharlara neden olan, özellikle gençlere ağır mağduriyetler yaşatan sanal bahis, kumar ve şans oyunlarıyla ilgili Diyanet'ten uyarı

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, dijitalleşmenin her yaş grubunu etkilediğini, özellikle çocuklar ve gençlerin bu süreçte daha savunmasız olduğunu ifade etti.

Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki sınırların giderek belirsizleştiğine işaret eden Çapcıoğlu, dijital platformların fırsatlar sunduğu kadar çeşitli tehditleri de barındırdığını kaydetti. Ticari kaygılarla hazırlanan içeriklerin gençleri hedef aldığını belirten Çapcıoğlu, yapılan araştırmalara göre gençlerin büyük bölümünün sanal bahis içeriklerine maruz kaldığını aktardı.

"SANAL BAHİS YOLUYLA ELDE EDİLEN KAZANÇ HARAMDIR"

İslam’da meşru kazancın emekle elde edilmesi gerektiğini vurgulayan Çapcıoğlu, haksız kazancın dinen yasaklandığını söyledi.

Kumarın doğası gereği bir tarafın kaybı üzerine kurulu olduğunu dile getiren Çapcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç ve emek yoksa elde edilen kazanç da helal değildir. Kumarda birileri kazanırken birileri kaybediyor. Bu da her durumda bir mağduriyet doğuruyor. Sanal bahis ortamlarındaki kazançlar hem ekonomik hem sosyal açıdan mağduriyet üretiyor. Bireyin akıl ve ruh sağlığını, sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Aileler dağılabiliyor, insanlar işlerini kaybedebiliyor. Bu nedenle helal kazanç bilincinin güçlendirilmesi gerekiyor.

DİJİTAL DÜNYAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Geçen yıl düzenlenen 7. Din Şurası’nda “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri” başlığının ele alındığını hatırlatan Çapcıoğlu, iletişimcilerden yapay zeka uzmanlarına ve nörobilim alanında çalışan akademisyenlere kadar farklı disiplinlerden katılımcılarla dijitalleşmenin etkilerinin değerlendirildiğini belirtti.

Sanal bahis ve benzeri bağımlılık yapıcı içeriklere karşı önleyici tedbirler aldıklarını ifade eden Çapcıoğlu, vaaz ve cuma hutbelerinde konunun sıkça gündeme getirildiğini söyledi. Diyanet radyosunda bağımlılıkla mücadele temalı programlar yapıldığını, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla da bilinçlendirme çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Bu kapsamda Yeşilay ile iş birliği yapıldığını da sözlerine ekledi.

"DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK OLARAK TANIMLANIYOR"

Sanal bahis bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bağımlılıklar kategorisinde değerlendirildiğini belirten Çapcıoğlu, bunun bireyin hayatını sağlıklı şekilde sürdürmesine ciddi engel oluşturduğunu ifade etti.

Çapcıoğlu, sanal bahis ve kumarla mücadelenin yalnızca bireysel değil, kamudan özel sektöre kadar tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, toplumsal bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.