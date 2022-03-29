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    Diyarbakır aileleri nöbetin 939'uncu gününde evlatlarına seslendi

    Evlatlarının HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırıldığını savunan ve bunun için neredeyse bin gündür nöbete devam eden aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrılarını yineledi.
    • AA
    • 29.03.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 13:16
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    Diyarbakır aileleri nöbetin 939'uncu gününde evlatlarına seslendi

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, Diyarbakır HDP il binası önünde 939'uncu gününde devam ediyor.

    Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.

    Oğlundan ayrı kaldığı süreçte yaşadığı üzüntüyü ifade eden Demir, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

    "EVLADIMI İSTİYORUM"

    Demir, "Oğlumu HDP götürdü, HDP getirsin. Kış, yaz demeden oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum gelene kadar da gitmiyorum, kararlıyım. İçim yanıyor. Hiç huzurumuz yok. Evladımı istiyorum." dedi.

    Oğluna seslenen Demir, "Oğlum, hasretinle yanıyoruz, seni çok özledik. Yerin orası değil. Zalimlerin oyununa gelme. Kaç, gel." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı VİDEO

    "BENİ DUYUYORSAN TESLİM OL"

    Anne Vahide Sunar da oğlu Ahmet'ten 5 yıldır haber alamadığını belirtti.

    Sunar, "Çocuğumu geri getirsinler. Oğlum, beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Evine gel." diye konuştu.

    Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu söyledi.

    Biçer, "Kızım, orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz, anne ve babanızın yanı. Kızım, gel güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

    Diyarbakır aileleri nöbetin 939 uncu gününde evlatlarına seslendi #1

    Diyarbakır aileleri nöbetin 939 uncu gününde evlatlarına seslendi #2


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