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Diyarbakır aileleri nöbetin 939'uncu gününde evlatlarına seslendi

Diyarbakır aileleri nöbetin 939'uncu gününde evlatlarına seslendi

Evlatlarının HDP aracılığı ile PKK tarafından dağa kaçırıldığını savunan ve bunun için neredeyse bin gündür nöbete devam eden aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrılarını yineledi.