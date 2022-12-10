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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden kızına teslim ol çağrısı

    Bölücü terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, nöbetlerini 195'inci gününde sürdürüyor. Acılı anne kızı dönene kadar nöbetine devam edeceğini söyledi.
    • 10.12.2022 - 12:23
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneden kızına teslim ol çağrısı

    Evlatları PKK terör örgütü tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor.

    3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için umutlu bekleyişi bin 195’inci gününde.

    8 yıl önce kızı Hatun Çiçek’in HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, kızı gelene kadar evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi.

    Kızını 4 gözle bekleyen Çiçek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

    "Yetim kızımın suçu neydi de onu kandırdılar"

    Çiçek, “Ben kızımı istiyorum. HDP kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti. Kızımı bana geri versinler. Yetim kızımın suçu neydi de onu kandırdılar. Niye HDP’liler kendi çocuklarını göndermiyor. Allah kızımın hakkını onlara bırakmasın. Benim kızım yetimdi. Siz nasıl beni ve kızımı kandırdınız. Kızımı bana gönderin. Hiçbir şekilde ne mal ne de para istemiyorum. Sadece kızımın derdindeyim.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden kızına teslim ol çağrısı #1

    "Sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım"

    Kızımı 4 gözle bekliyorum. Kızımı eskisi gibi çok seviyorum. Eğer beni görüyorsa kızım geri gelsin. Askerimize ve devletimize teslim olsunlar. Kızım sakın korkma. Seni orada belki tehdit ediyorlardır. Ama bunu bil ki sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım” dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan anneden kızına teslim ol çağrısı #2


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