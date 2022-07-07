Dizel aracı olanlar dikkat! Bayram indirimi geliyor; Bu geceden itibaren litresi...

Dizel aracı olanlar dikkat! Bayram indirimi geliyor; Bu geceden itibaren litresi...

Bayram öncesi motorinde beklenen indirim dizel araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatile vesilesiyle seyahat ve ziyaret için yollara düşecek olan araç sahiplerinin bir gözü de akaryakıt fiyatlarında.

Pompaya yansıyan zam ve indirimler sıklıkla değişiyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılması beklenen zam iptal edildi. Üstüne bu geceden itibaren dizel araçlar için müjdeli haber geldi.

Brent petroldeki düşüş, 7 Temmuz gecesi motorin pompasına yansıyacak.

Deposunu dolduracak olan sürücüler, güncel akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. Bu kapsamda arama motorlarında "motorin ne kadar, litresi kaç TL" gibi başlıklar yer alıyor.

Motorine bayram indirimi

Türkiye'e 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece motorine büyük bir indirim bekleniyor. Yapılması beklenen indirimin 2 TL 10 kuruş belirtiliyor. İndirimin ardından mazotun litresi 24,58 TL olacak.