Suudi Aramco'nun Ras Tanura rafinerisi tekrar hedef alındı

Orta Doğu'daki çatışmaların beşinci gününde, Suudi Arabistan'ın en kritik enerji tesislerinden biri olan Ras Tanura rafinerisine yeniden saldırı düzenlendi.

Suudi Aramco tarafından işletilen ve dünyanın en büyük petrol ihracat terminallerinden biri olan Ras Tanura tesisi, bilinmeyen bir cisim veya insansız hava aracı (İHA) ile tekrar vuruldu.

RAS TANURA YİNE VURULDU

Suudi savunma kaynakları ve bazı yerel medya hesapları, saldırı girişimini doğruladı.

Tesisin çevresinde savunma sistemlerinin devreye girdiği, ancak hasar değerlendirmesinin devam ettiği belirtiliyor.

Reuters, Ras Tanura'nın 'yine bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu' duyurdu.

GÜNLER ÖNCE YİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Bu saldırı, 2 Mart 2026 tarihinde İran'a atfedilen drone saldırısının ardından gelen ikinci olay olarak kayda geçti.

Önceki saldırıda iki İHA'nın Suudi hava savunması tarafından düşürüldüğü, enkazın neden olduğu sınırlı yangının kontrol altına alındığı ve rafinerinin önlem amaçlı geçici olarak kapatıldığı bildirilmişti.

PETROL FİYATLARINDA HAREKETLİLİĞE YOL AÇMIŞTI

2 Mart'taki saldırı sonrası tesisin kısmen durdurulması, küresel petrol fiyatlarında (Brent ve WTI) ani yükselişlere yol açmıştı.

Tekrarlanan bu girişim, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarına yönelik misilleme dalgasının devam ettiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, önceki olayda 'sınırlı yangın' ve 'can kaybı yok' açıklaması yapmıştı.

Bugün için ise resmi bir doğrulama bekleniyor; ancak bölge kaynakları, savunma seviyelerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirtiyor.