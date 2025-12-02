Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de deniz alanında gövde gösterisi...

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 22 Kasım- 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 'Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı', Akdeniz açıklarında sürüyor.

GÖZLEMCİ GÜNÜ

Unsurların eğitimleri ve eğitimlerin değerlendirmesi için gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü de bugün gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, komutanlar, gözlemci ülke temsilcileri, tatbikatı TCG Kemalreis firkateyninden takip etti.

ÇOK SAYIDA GEMİ VE HAVA ARACI YER ALDI

Antalya açıklarında gerçekleştirilen tatbikata 30 gemi, 67 hava aracı, su altı taarruz, su altı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburu katıldı.

Tatbikata Azerbaycan'dan 1 çıkarma birliği, ABD'den terörle mücadele timi, Pakistan'dan ise deniz karakol uçağı katılırken, 19 ülke de gözlemci olarak yer aldı.

HÜCÜM AKINI SENARYOSU

Senaryo gereği Sarısu Plajı'nda rehin alınan kişileri kurtarmak için plaja amfibi hücum akını gerçekleştirildi.

Rehineleri kurtarmak için 3 amfibi çıkarma aracı LCVP, 5 bot ve hem karada hem denize hareket edebilen 4 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) kullanıldı.

Bu sırada tatbikata katılan askeri helikopterler de senaryo gereği belirlenen alanları vurup, deniz piyade birliklerini alana indirdi.

Tatbikat gereği yaralı kurtarılan bir kişi ise askeri helikopterle TCG Sancaktar'a taşındı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI AÇILDI

Gemiye helikopterle iniş yapan Türkiye ve Azerbaycan askeri birlikleri iki ülkenin bayraklarını açtı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından, tatbikata katılan araçlar TCG Kemalreis firkateyni önünden selamlama geçişi gerçekleştirdi.

TATBİKATA YAKLAŞIK 11 BİN PERSONEL KATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 22 Kasım'dan bu yana devam eden tatbikatın 103 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Tatlıoğlu, "Tatbikata, 30 gemi, 67 hava aracı, su altı taarruz, su altı savunma ve KBRN görev timleri ile 1 amfibi deniz piyade taburu, NATO daimi deniz görev grubu ve NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubundan 8 gemi ve 19 ülkeden 93 yabancı katılımcı olmak üzere yaklaşık 11 bin personelin iştirakiyle, başarıyla icra edilmiştir.

Tatbikat süresince, insansız hava araçları ve zırhlı amfibi hücum araçları, amfibi harekatta başarıyla kullanılmış, kamikaze insansız deniz araçları ile muhasım unsurlara sürü halinde taarruz eğitimleri gerçekleştirilmiş, insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve denizaltılarımızın müşterek harekatına yönelik usuller, denenmiştir" dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMİNATIDIR"

Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz, tarihte ilk denizci medeniyetlerin doğduğu, üç kıtanın buluştuğu, çok önemli bir bölgedir. Bu konumu sayesinde güvenlik, enerji yolları ve ulaşım gibi birçok alanda, her dönem, stratejik öneme sahip olmuştur. Doğu Akdeniz'de, güvenli bir ortam oluşturulması, ülkemizin geleceği için milli bir zorunluluktur.

Doğu Akdeniz'in, gerek deniz alanlarındaki uyuşmazlıkların gerekse kara alanlarındaki çatışmaların, olumsuz etkilerinden korunmuş bir güvenlik ve istikrar alanı olması, en önemli görevlerimizdendir. Deniz kuvvetlerimizin seçkin personeli, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına muktedir olduğunu, bir kez daha göstermiştir. Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın teminatıdır" diye konuştu.