Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor ve bilet fiyatı ne kadar? Biletlerin çoğunluğu satıldı!

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor ve bilet fiyatı ne kadar? Biletlerin çoğunluğu satıldı!

Turistik Doğu Ekspresi büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar seferlerini araştırmaya başladı. Peki Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor ve bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Doğu Ekspresi son zamanlarda büyük ölçüde ilgi görmeye başladı. İlk seferine az bir zaman kala Doğu Ekspresi biletlerinin çoğu satıldı.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor.

Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor.

Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara'dan hareket ederek Kars'a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var." dedi.

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor?

Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin 12 Aralık 2022 tarihinde başlayacağını belirten Halit Özer, "2022-2023 kış sezonuyla ilgili Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık 2022 tarihinde ilk seferine başlayacak. Bizim burada beklentimiz karın erken yağmasıyla birlikte tren seferlerinin de erken başlaması, tabii bölge bunu heyecanla bekliyor.





Kars ve bölge turizmcilerinin beklentisi daha fazla insan ağırlamak ve insanlara yeme, içme ve transfer anlamında daha kaliteli hizmet vermek, Kars'ta otel sayısı 7'lerde iken, bu sayı 40'ın üzerine çıktı. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aştı. Umut ediyoruz 2023 kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

Doğu Ekspresi bilet fiyatı ne kadar?

Halit Özer bilet fiyatlarıyla ilgili, "Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD'nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi'nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında seyehat acentelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi'nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi'nin ise 270 liradan satılıyor" açıklamasında bulundu.