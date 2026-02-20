Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Tangöze'nin ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyonlar sürüyor.

Son olarak yine aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 17 kişi, gözaltına alındı.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltında olan Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre, uyuşturucu kullandığını kabul eden Tangöze, şöyle dedi;

"UYUŞTURUCU KULLANMA SIKLIĞIM AZDIR"

"Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım. Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım.

Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım.

Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum, bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi, işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır.

"EVİMDE BULUNANLAR BAYATLAMIŞ OLABİLİR"

Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir.

Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik.

Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şu anda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim.

"TEK BAŞIMA GECE BALKONDA İÇERİM"

Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim.

Yurt içinde veya yurt dışında hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım, hakkımda neden işlem yapıldığını ben de merak ediyorum Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım.

Bu yerlerde bulunmadım. Yine iş ekibimde herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur.

"UYUŞTURUCU ALACAK BAĞLANTIM YOKTUR"

Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur, emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim.

Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım, ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur."