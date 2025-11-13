Düşen askeri kargo uçağında son şehidin naaşına da ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, 20 askerimiz şehit oldu.

Kahraman askerlerimizin naaşı, bugün Türkiye'ye getirilecek.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise askerlerimizden 19'unun naaşının bulunduğunu, bir askerimizin naaşının arandığını söylemişti.

SON ŞEHİDİN NAAŞI DA BULUNDU

Kaza kırım ekibi, gün doğumuyla birlikte kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede, çalışmalara yeniden başladı.

Dün akşam saatlerinde 19 şehidin cenazesi, Tiflis'e götürüldü.

Son şehidin bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyordu.

Şehit olan son askerimizin naaşının da bulunduğu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER İÇİN İKİ TÖREN YAPILACAK

Şehitlerin cenaze törenleriyle ilgili de planlama koordine ediliyor.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından naaşların, Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Naaşların Türkiye'ye getirildikten sonra iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı.

Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı.

Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte görev yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.

ÖN İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Uçağın neden düştüğüne ışık tutması beklenen karakutu dün bulundu.

Karakutu, Türkiye'ye getirilip incelemeye alındı.

Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor.