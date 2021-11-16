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    Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

    Su kanalına düşen ineğin 3 kişi tarafından kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:21
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    Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

    Düzce'nin Altunçay köyünde sahibi tarafından otlamaya götürülen ineklerden biri su kanalına düşerek sıkıştı.

    Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, ineği boynuzlarından çekerek sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.

    "BİZ DE ÇAY İÇİYORDUK HEMEN YARDIMA KOŞTUK"

    Bakkal sahibi Ali Devrim, ineğin kanala düştüğünü görünce şaşırdığını belirterek, "Biz de çay içiyorduk. Hemen yardıma koştuk. Çevreden bir iki arkadaş daha geldi. Hep birlikte kanalın içinden hayvanı kurtardık. Daha sonra otlağın yolunu tuttu." dedi.

    Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

    Düzce de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı #1

    Düzce de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı #2

    Düzce de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı #3

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