E-Devlet Tapu kilitleme nedir? Tapu kilitleme nasıl yapılır?

Sahte diploma ve sahte vatandaşlık skandallarının ardından şimdi de mülk sahipleri için yeni bir tehlike ortaya çıktı.

Kimlik bilgileri ele geçirilen kişiler tapularından olabiliyor. E-Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirilebilen tapular için uzmanlar kritik uyarılarda bulunuyor.

E-Devlet sistemi üzerinden yapacağınız bu basit işlem tapunuzun elinizden kayıp gitmesine engel oluyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "iİşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" devreye giriyor ve taşınmazlarınızın izniniz dışındaki işlemlerden korunmasını sağlıyor.

Bu beyan ile izin verilmedikçe tapu müdürlüklerinde sizin adınıza hiçbir işlem (satış, devir, ipotek vb.) yapılamaz. Peki, e-Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır?

TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

E-devlet üzerinden giriş yapın: E-devlet şifrenizi kullanarak (eğer şifreniz yoksa PTT’den alabilirsiniz) E-devlet portalına giriş yapın.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sekmesine girin: Ana sayfada yer alan "Hizmetler" kısmına girin ve "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü"nü seçin.

Tapu Kilitleme İşlemi: Tapu işlemleri arasında "Tapu Kilitleme" seçeneğini bulun ve tıklayın. Burada, işlemi başlatmak için gerekli bilgileri girmeniz istenecektir.

Kimlik Doğrulaması: Kimlik doğrulama adımını geçtikten sonra, tapu kaydınızı kilitlemek için onay verin.