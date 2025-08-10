E-Devlet'te en çok SGK uygulaması kullanıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağladığı hizmetlere, bu yılın ocak-temmuz döneminde 939 milyon 752 bin 845 kez erişim sağlandığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet'te sundukları hızlı ve erişilebilir hizmetlerle vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

e-Devlet'te en fazla erişim sağlanan uygulamanın, SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti.

"7 AYDA 940 MİLYON KEZ KULLANILDI"