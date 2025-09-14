E-Devlet’te yeni dönem: Ödeme ve kimlik doğrulama başlıyor!

Türkiye ekonomisinin yol haritasını çizen 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP), sadece rakamsal hedeflerle değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine odaklanan vizyonuyla da dikkat çekiyor.

Son dönemde dünyanın dört bir yanında hızla yayılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm trendleri, artık yalnızca özel sektörün değil, devletlerin de en öncelikli gündem maddesi haline gelmiş durumda.

OVP kapsamında, bir yandan dijital dönüşümün desteklenmesi ve KOBİ’lerin bu sürece uyum sağlaması için kapasite artırıcı çalışmalar öngörülürken; diğer yandan kamu hizmetlerinin daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi için yeni nesil teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Yapay zekâdan blokzincir altyapısına, 5G’den bulut teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede atılacak adımlar, hem vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak hem de işletmelere küresel rekabette güç kazandıracak.

YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR!

Türkiye’nin 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP), vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak dijital dönüşüm adımlarıyla gündemde. Program kapsamında hayata geçirilecek yenilikler, sadece kamu hizmetlerini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda güvenlik ve erişilebilirlikte de yeni bir çağın kapısını aralayacak.

En dikkat çekici adım ise elektronik tebligat sisteminin e-Devlet üzerinden devreye alınması olacak. Artık vatandaşlar, resmî yazışmalarını doğrudan e-Devlet Kapısı’ndan alabilecek. Bu sayede hem zaman kaybı ortadan kalkacak hem de tebligatların güvenli şekilde iletilmesi garanti altına alınacak.

OVP’deki bir diğer yenilik, ortak ödeme ve kimlik doğrulama altyapısı. Vatandaşlar farklı kurumlara ait işlemleri tek sistem üzerinden halledebilecek; fatura ödemelerinden başvuru süreçlerine kadar birçok işlem tek noktadan, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. Ayrıca devreye alınacak ortak bildirim sistemi, kurumların vatandaşlarla iletişimini daha etkin hale getirecek.