Abone ol: Google News

EGM: Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 01:31 Güncelleme:
EGM: Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

CHP'de 'İstanbul' krizi yaşanıyor...

Halkı sokağa çağırıp, provokasyon yapan hesaplar hakkında ise inceleme başlatıldı.

14 SOSYAL MEDYA HESABINA İŞLEM BAŞLATILDI

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı açıklandı.

Tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

İstanbul Şişli'de tencere tava eylemi İstanbul Şişli'de tencere tava eylemi
CHP'liler polislerin üzerine yürüdü CHP'liler polislerin üzerine yürüdü
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP İstanbul açıklaması İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP İstanbul açıklaması

Gündem Haberleri