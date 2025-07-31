Ehliyet yenileme süresi bitti mi, uzatıldı mı? Cezası 7 bin 438 TL! İşte son tarih...

Ehliyet yenilemede son gün...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, artan yoğunluğa rağmen vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

Yenileme randevusu alamayanlar ise süre uzatılacak mı merak ediyor. Bu kapsamda, "ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, bitti mi" soruları gündemde yer alıyor.

İşte son açıklamalar...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI 2025

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle eski tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmeye başlandı.

Yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlanmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu.

Ancak yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde, vatandaşların ehliyetlerinin geçersiz sayılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için bu süre belirli aralıklarla uzatıldı.

İlk olarak sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024'e çekildi.

Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi.

Yenileme ücreti 15 TL'den 7 bin 438 TL'ye yükselecek olan ehliyet yenileme için "uzatıldı" açıklaması henüz gelmedi.