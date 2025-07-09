Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak

Sağlık çalışanlarına yeni müjde geldi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YARALI ASKERLERİN DURUMUNA DEĞİNDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

"18 BİN ATAMA YAPACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.