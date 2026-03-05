Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü Ramazan ayında da sürüyor

8 Aralık 2024'te Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci, Ramazan ayında da devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, sınır kapısının iki tarafından da hiçbir ücret ödemeden ülkelerine güvenli şekilde geçiş yapıyor.

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM"

2011 yılında çocuk yaşta Türkiye'ye geldiğini belirten Hüseyin Alsaleh, Ankara'da büyüdüğünü, burada evlenerek iki çocuk sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de mermer sektöründe çalıştığını ifade eden Alsaleh, "Okula gidemedim, çalıştım. Suriye birinci vatanım, Türkiye ikinci vatanım. Bize çok iyi bakıldı. Türk halkını çok seviyorum, burada çok arkadaşım oldu." dedi.

"BİR DAHA GELİRSEM, TURİST OLARAK GELİRİM"

2012 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığını anlatan Abdulkadir Hasan ise uzun süre İstanbul Başakşehir'de ikamet ettiğini belirtti.

Ailesinin Suriye'de olması nedeniyle memleketine dönme kararı aldığını dile getiren Hasan, "İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Maddi durumdan dolayı tekstil, telefoncu, kafe ve inşaat sektörlerinde görev aldım. Okula çok gidemedim, genelde çalıştım." diye konuştu.

Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini ifade eden Hasan, "Bir daha gelirsem turist olarak gelirim. Eski arkadaşlarımla ve aileleriyle görüşürüm. Çünkü hepsi çok iyi insanlar." diye konuştu.