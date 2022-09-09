Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da suya zam yapmak istiyor

İlçe belediye başkanlarını İBB Meclisi’nde toplantıya çağıran Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’da suya yeni bir zam yapılması için verilen teklifi oylamaya sunacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda İSKİ’nin talebi ile toplanan olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde oylamaya sunulan zam teklifi, AK Parti grubunun isteği üzerine revize edildi.

Revize edilen teklif kabul edildi.

Yüzde 29 zam yapıldı

Buna göre suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseldi.

Bu fiyat 'İnsani su kullanımı' bedeli düşülünce faturaya 7.21 olarak yansıdı.

Yüzde 29 oranında zam yapılan su için İBB yeniden toplanmaya karar verdi.

“CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için çağırıyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla ilçe belediye başkanları toplantıya çağrıldı.

Toplantıda yeniden zam talebinin görüleceği öne sürülürken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Başkan Göksu, “CHP’li İBB Başkanı, İstanbul’da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta.” dedi.

İmamoğlu’nun, bu toplantıda İstanbul’da suya yeni bir zam yapılması için İSKİ’nin vereceği teklifi oylamaya sunacağı belirtiliyor.