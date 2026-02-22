Mehmet Daniş: Gerçek etki reytingle değil, etik duruşla ölçülür

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen bir yayıncılık anlayışını benimsediklerini belirtti.

RTÜK’ün sorumlu yayıncılık anlayışında “3A formülünü” esas aldığını ifade eden Daniş, bu çerçeveyi, aklın korunması, ailenin korunması ve ahlakın korunması olarak sıraladı.

Daniş, medyanın yalnızca eğlence ya da bilgilendirme aracı olarak görülemeyeceğini belirterek, aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren güçlü bir araç olduğuna dikkat çekti.

"TOPLUMSAL SORUMLULUK TEMELLİ İÇERİKLER ÖNCELİKLİ"

Açıklamasında medya etiği ve kamu yararı vurgusu yapan Daniş, toplumsal sorumluluk temelinde üretilen içeriklerin geleceğe yönelik büyük önem taşıdığını kaydetti.

RTÜK Başkanı Daniş, etik, sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün sürdürülmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.