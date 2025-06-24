Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, yeni bir dava daha açıldı.

İmamoğlu'na "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILARI BU KEZ "MÜŞTEKİ" OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı.

HAKİMLİKTEKİ SORGUSUNDA İKİ CUMHURİYET SAVCISINA HAKARET SUÇU

Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

"BEYANLARI, SAVUNMA HAKKINI AŞTI"

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

İFADESİ SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİYLE ALINDI

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi.

İMAMOĞLU SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarıldı.

9 AYDAN 4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS VE BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASI TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince iddianame kabul edildi.