Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdi

- Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu operasyonu kapsamında 4. kez adliyeye getirildi.
- Ek ifade verdikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.
- Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeleri gündemde yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu genişlemeye devam ediyor.
Özellikle spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ikilisinin, soruşturma kapsamındaki ifade ve açıklamaları gündemde önemli yer tutuyor.
Testleri pozitif çıktıktan sonra tutuklanan Cebeci, 4.kez adliyeye getirildi.
4.KEZ İFADE VERDİ
Adliyede yeniden ek ifade veren Cebeci, yeniden cezaevine gönderildi.