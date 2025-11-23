Elazığ'da evine yerleşen depremzede konuştu: En zor anımızda dahi yanımızdalardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Elazığ'da çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da TOKİ konutlarının yapımı hızla sürüyor.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Tamamlanan konutlar birer birer hak sahiplerine kura ile teslim ediliyor.

Konutlarında güven içerisinde oturan depremzedeler, artık kış korkusu yaşamadıklarını evlerinin içerisinin yaz sıcaklığında olduğunu söyledi.

Konutlardan memnun olduğunu aktaran depremzede Arzu İnce, "Allah devletimize zeval vermesin. O süreçte en zor anımızda dahi yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

"14 AYDIR TOKİ'DE OTURUYORUZ, ÇOK MEMNUNUM"

Depremzede Arzu İnce, şöyle konuştu:

Elazığ depreminde evimiz önce hafif hasar aldı, Kahramanmaraş depreminde ise ağır hasar aldı. Şu anda evimiz yıkıldı. 14 aydır TOKİ'de oturuyoruz. Çok memnunum. Evimi çok seviyorum. Sağ olsunlar yetkililer de ilgileniyorlar. Ufak tefek illa ki sorunlar oluyor. Evimi çok seviyorum. Komşularımı çok seviyorum. Evimiz gayet sıcak. Biz kış geldi, yaz gitti diye üzülmedik çünkü evin içerisi de yaz gibi. İnce şeyler giyiniyoruz. Evimiz çok sıcak. Bütün komşularımın da memnun olduğunu düşünüyorum. Önceki evimizde hatırlarımız ve geçmişimiz çok fazlaydı. Yıkıldıktan sonra önünden geçtiğimde halen bir burukluk ve hüzün var içimde.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN VE MURAT KURUM BAŞTA OLMAK ÜZERE BİZLERİ Hİ. YALNIZ BIRAKMADILAR"

Evini çok sevdiğini dile getiren İnce, şöyle dedi: