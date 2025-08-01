Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi: 1 işçi mahsur kaldı

Elazığ'da yürekleri burkan bir gelişme yaşandı.

Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

ENKAZ ALTINDA İŞÇİLER VAR

Göçük altında işçilerin bulunduğu bildirildi.

Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada bir işçinin mahsur kaldığı bilgisi alındığı belirtilerek "01.08.2025 tarihinde saat 09:54’de Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır.

Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" denildi.

"1 İŞÇİMİZ İÇERİDE KALDI"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "1 işçimizin içeride kaldığı bilgisi var.

Maden ocağında işçimizi kurtarma çalışması sürüyor" dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLER ARTIRILDI

Alacakaya halkı gelişmeleri endişeyle takip ederken, maden ocağı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü ve detayların kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.