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    Elçin Sangu desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Elçin Sangu desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Gazeteci Cüneyt Özdemir'in paylaşımına tepki gösteren ünlü oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:03
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    Türkiye seçimlere adım adım yaklaşırken partilerin çalışmaları hız kazandı.

    "6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemden düşmezken, şu anda en çok öne çıkan isim Kemal Kılıçdaroğlu.

    Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklaması, sosyal medyada gündem olmuştu.

    Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçisini açıkladı

    Nihal Bengisu Karaca'nın 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklamasının ardından, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Twitter'dan Karaca'ya gönderme yapması çok konuşulmuştu.

    Cüneyt Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca! Evet, fıkra bu kadar..." paylaşımında bulundu.

    Ünlü oyuncu cevap verdi

    Özdemir'in bu paylaşımına cevap, ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıklayan Sangu, Cüneyt Özdemir'in söylemlerini yanlış bulduğunu söyledi.

    "Küçümsemeye çalışmak yeni moda"

    Elçin Sangu, "Yooo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz…" ifadelerini kullandı.

    Elçin Sangu desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı #1

    "Yalakadan sanatçı olmaz"

    Gerçekleşen bu polemiğin ardından ise akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte kullandığı sözler geldi.

    Kılıçdaroğlu, sanatçıların siyasi duruşları olmaması gerektiğini belirtip, "Yalakadan sanatçı olmaz." demişti.

    Elçin Sangu desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı #2

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