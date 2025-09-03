Elektrik arızalarında yeni dönem: Arıza ihbarı artık e-Devlet’ten yapılabilecek!

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet üzerinden de erişime açıldı.

Bu yenilik sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları elektrik kesintilerini, şebeke arızalarını ya da sokak aydınlatmalarındaki sorunları birkaç adımda hızlı ve güvenli şekilde bildirebilecek.

Böylece hem zaman kaybı hem de bürokratik işlemler en aza indirilecek.

ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET VERİYOR

Aslında uygulamanın temeli 2019 yılına dayanıyor. O dönemde “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla yalnızca sokak lambalarındaki arızaları bildirmek için devreye alınan sistem, artan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda kapsamlı bir şekilde geliştirildi.

Bugün geldiği noktada ise yalnızca aydınlatma sorunları değil, her türlü elektrik kesintisi ve arıza ihbarını kapsayan bu uygulamanın e-Devlet entegrasyonunda tamamlanmasıyla birlikte yeni dönem başladı.

Adım Adım Elektrik Arıza İhbarı Nasıl Yapılır?