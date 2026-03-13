Kuşadası Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda detaylar ortaya çıktı

CHP yine yolsuzlukla gündemde...

Birçok belediyesi yolsuzluk soruşturmalarına konu olan CHP'de 'akçeli işler', Bolu'dan sonra Kuşadası'na sıçradı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "rüşvet" ve "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gündeme bomba gibi düşen gözaltı haberinden sonra ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

PEYZAZ ŞİRKETİNİN SAHİPLERİ RÜŞVETİ ANLATTI

Buna göre Kuşadası’nda faaliyet gösteren Florart Peyzaj Sanayi Ticaret A.Ş. sahipleri Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever'in belediye bünyesinde "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiğine yönelik beyanları soruşturmanın fitilini ateşledi.

İki şüpheli, kendi işletme hesapları üzerinden Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvete aracılık ettiklerini itiraf etti.

Şüpheliler ifadelerinde İmar Kanunu 18. maddesinin kötüye kullanıldığını, arsa ve arazilerin parselasyonlarında Belediye Başkanı'nın talimatı ile arsa ve arazi sahiplerinden kesinti yapılmaması için rüşvet talep ettiğini beyan etti.

SEÇİMLERDE KULLANILMASI İÇİN 100 BİN DOLAR TALEP EDİLDİ

Aynı zamanda Başkan ve ilgili birim müdürlerinin belediye tarafından verilen iskan, izin ve ruhsat işlemlerinde seçimlerde kullanılmak üzere müteahhitlerden 100 bin dolar para talep edildiği de beyanlarda yer aldı.

Beyanlarda iskan işlemleri adı altında müşteki villa sahiplerinin her birinden 300 bin euro para talep edildiği iddia edildi.

ŞÜPHELİ BEYANLARIYLA SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Şüphelinin beyanları üzerinde yapılan çalışmalarda HTS kayıtları, MASAK raporları ve kolluk tutanaklarıyla beyanların örtüştüğü belirlendi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte gözaltına alınan Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever tutuklandı.

Tutuklamanın ardından savcılık soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürü ile Yapı Kontrol Müdürü’nün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler incelemeye alındı.

BEYANLAR MASAK VE HTS RAPORLARI İLE ÖRTÜŞÜYOR

Yapılan incelemelerde, Ali Ertan Yurtsever ve Atila Yurtsever ile söz konusu şüpheliler arasında, yoğun HTS iletişim trafiği bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen MASAK raporlarında, şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketleri belirlendi.

Şüphelilerin beyanları ve HTS ile MASAK raporlarının örtüşmesi üzerine düğmeye basan savcılık harekete geçti.

Makul suç şüphesine ulaşıldığı değerlendirmesiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında, Aydın, İzmir ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.