Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 18:45
  • Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
  • Görüşme, Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette gerçekleşti.
  • Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.

