Engin Altay, Bartın'da konuştu: İnşallah bu son olsun

Engin Altay, Bartın'da konuştu: İnşallah bu son olsun

Altay, beraberindeki isimlerle maden kazasının yaşandığı noktaya gitti. İnceleme sonrası konuşan Altay, "Herkes burayla dertlendi" dedi.

CHP heyeti, patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende incelemelerde bulundu.

Partinin Grup Başkanvekili Engin Altay, daha sonra açıklama yaptı.

"Hepimiz dualar ettik"

Patlamada şehit olan madencilere Allah'tan rahmet dileyen Altay, "İnşallah bu son olsun. 85 milyonun gözü dün akşamdan beri burada. Herkes burayla dertlendi, hepimiz dualar ettik." dedi.

Yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Altay, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız cenazelere katılacak"

"Üç Grup Başkanvekilimiz, bir Genel Başkan Yardımcımız ve bölge milletvekillerimizle buradayız. Sayın Genel Başkanımız da biraz sonra Ankara'dan cenazelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek.

Biz de şimdi hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz ve daha sonra bizler de ayrı ayrı cenazelere katılarak, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız.

CHP heyeti patlamanın yaşandığı Amasra'daki madende incelemelerde bulundu ViDEO

"Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun"



Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır.

Böyle kazaların tekrar edilmemesi için de hiç şüphesiz gerekli önlemleri konusunda, hem Meclis hem yürütme organı bundan sonra daha yüksek bir duyarlılık içinde hareket eder diye umuyoruz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun."

AA'nın aktardığına göre, Altay'a, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve bölge milletvekillerinden oluşan CHP'liler eşlik etti.