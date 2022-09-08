Ensonhaber, son dakika haberlerinde 1 numara

Türkiye'de Kraliçe'nin ölüm haberini okuyuculara en hızlı şekilde ulaştıran kurum yine Ensonhaber oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında öldü.

Dünyanın gündemine oturan bu haber ajanslara son dakika haberi olarak düştü.

Haberi ilk alanlar yine okuyucularımız oldu

Okuyucularına doğru ve güvenilir haberleri en hızlı şekilde ulaştıran Ensonhaber, bu son dakikada da kendinden beklendiği gibi en hızlılardan biri oldu.

Türkiye'de Kraliçe'nin ölüm haberini okuyuculara ulaştıran ilk kurum yine Ensonhaber olarak göze çarptı.

Ensonhaber, yurt içindeki gelişmelerde olduğu kadar dünya gündemine ilişkin doğru ve güvenilir haberleri de en hızlı şekilde okuyucularına ulaştırmaya devam edecek.