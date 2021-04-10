Türkiye'de en çok indirilen haber uygulamaları arasında birinci sırada olan ensonhaber.com, zirvedeki yerini koruyor.

Teknoloji ile birlikte haberciliğin internete taşındığı günümüzde Ensonhaber.com, başarısını sürdürüp rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor.

Arkasında hiçbir sermaye grubunun olmadığı ensonhaber.com, rakiplerine fark atarak en çok indirilen haber uygulamaları arasında zirveye yerleşip bu konumunu korumayı sürdürüyor.

Bir kez daha söylüyoruz;

Asla merak uyandırma gazeteciliği denen acziyet çukuruna düşmedik ve düşmeyeceğiz.

Telefonlarınıza yolladığımız bildirimlerde dahi merak uyandırma peşinde olmadık, olmayacağız.

Foto galerilerde yaşadığınız "nerede bana söylenen fotoğraf karesi" kandırmacasını Ensonhaber'de hiçbir zaman görmediniz, görmeyeceksiniz de...

Kısacası işimiz gücümüz haber ve biz sadece habercilik yapma derdindeyiz.

Ensonhaber, zirvede olmaya devam ediyor ViDEO