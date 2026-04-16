Okul saldırıları sonrası dijital operasyon: 127 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından yürütülen güvenlik ve siber denetim faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu düzenini korumaya yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

BİN 115 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Yapılan incelemelerde, kamuoyunu yanıltıcı içerikler barındırdığı değerlendirilen toplam 1.115 URL adresine erişim engeli getirildiği bildirildi. Bu adımın, özellikle panik ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla atıldığı vurgulandı.

174 ŞÜPHELİDEN 127'Sİ YAKALANDI

Sosyal medya ve dijital platformlarda tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu belirlenen 174 kişi hakkında işlem başlatıldı. Güvenlik birimlerinin çalışmaları sonucunda bu kişilerden 127’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli sürecin sürdüğü ifade edildi.

PROVOKATİF İÇERİKLERLE MÜCADELE

Emniyet açıklamasında, toplumda korku ve panik oluşturmayı hedefleyen paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini hatırlatarak, asılsız ve yönlendirici içeriklerin yayılmasının toplumsal huzura zarar verdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, halkın güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.