Ersan Şen Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Canlı yayında yaptığı çıkışlarla tanınan hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan İsmail Saymaz ve kendine yeterince söz hakkı vermeyen sunucuyla tartıştı.

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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Bu yenilginin ardından seçmeni tarafından istifası beklenen Kılıçdaroğlu ise 'devam' mesajı verdi.

Televizyon kanallarında yorumcular da son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi...

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte seçimi değerlendiren hukukçu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın, Anayasa'ya değişiklik teklifi versin, desin ki 'Sayın Erdoğan ömür boyu ölene kadar Cumhurbaşkanı'dır desin. Kurtulalım! Böyle bir şey yok ya!" dedi.

"Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail?!"

"Böyle bir başarısızlık var ortada, kayıp var. İsmail Saymaz diyor ki 'yok o kadar değil, bu kadar' falan.. Ne değildir ya.. Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin.. Ne anlatıyorsun sen!" diyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. Ne anlatıyorsun.



Kendisine YPG terör örgütü soruluyor, 'YPG terör örgütünü ben bilmem' diyor. Ne demek bu ya? Dalga mı geçiyorsun sen milletle. İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Bu dersi almazsak. Bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti uyutursun. Artık uyanın.

"Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya"

Sürekli kendisini uyaran moderatöre de sert çıkan Ersan Şen, şunları söyledi:

Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya! Ben dinliyorum. Söz hakkı bana gelince kesiyorsun beni. Oraya 15 dk. söz sırası veriyorsun, bana gelince kesiyorsun.

"Tarafsız yayın yap, yapmıyorsan kapat programı. Sağırlar birbirini ağırlar"