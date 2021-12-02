Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece

Kar yağışının ardından soğukların bastırdığı şehirde, hava sıcaklığı -8 dereceyi buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 43 santimetreye kadar ulaştı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası hava iyice soğudu.

Adeta buz tutan şehirde hava sıcaklığı gece -14, gündüz ise -8 dereceyi bulurken, buz sarkıtları her yerde kendini gösterdi.

"SABAH ÇİLEMİZ YİNE BAŞLADI"

İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, “Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı.” şeklinde konuştu.

BÖLGEDE HAVA SICAKLIĞI

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı, sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü.Erzincan 0 ve Iğdır’da ise 2 derece olarak ölçüldü.

KAR KALINLIĞI 43 SANTİMETRE

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.