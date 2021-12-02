Euro
15.2144
1%
Dolar
13.4156
0.82%
Altın
766.84
0.72%
Borsa
1.871
0.73%
Bitcoin
774.499
0.39%
BTXN Coin
51.00
-0.39%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece

    Kar yağışının ardından soğukların bastırdığı şehirde, hava sıcaklığı -8 dereceyi buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 43 santimetreye kadar ulaştı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece

    Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası hava iyice soğudu.

    Adeta buz tutan şehirde hava sıcaklığı gece -14, gündüz ise -8 dereceyi bulurken, buz sarkıtları her yerde kendini gösterdi.

    "SABAH ÇİLEMİZ YİNE BAŞLADI"

    İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, “Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı.” şeklinde konuştu.

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece #1

    BÖLGEDE HAVA SICAKLIĞI

    Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı, sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü.Erzincan 0 ve Iğdır’da ise 2 derece olarak ölçüldü.

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece #2

    KAR KALINLIĞI 43 SANTİMETRE

    Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece #3

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece #4

    Erzurum buz tuttu: Hava sıcaklığı -8 derece #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir