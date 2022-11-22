Evlat nöbetindeki aile sayısı 333 oldu

HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir yenisi daha eklenerek 333 olurken evladını bekleyen aile, kızına teslim ol çağrısında bulundu.

Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi devam ediyor.

Oturma eyleminde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 39'a çıktı.

Evlat nöbetindeki aile sayısı ise 2015’te Bitlis’te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Sümeyye için gelen Maşallah Arslan ile 333'e yükseldi.

"7 yıldır kayıp hala haberimiz yok"

DHA'nın haberine göre, evlat nöbetindeki aileleri televizyondan izlediğini ve eyleme katılma kararı alarak kızını beklediğini belirten Maşallah Arslan, "7 yıldır kayıp hala haberimiz yok. Bitlis'ten biri gelip teslim olmuştu. Ona sorduk. Bize, ‘4 yıl önce Zap'ta beraberdik. Onu Suriye'ye gönderdiler, beni de Mahmur kampına gönderdiler' dedi. Çocuk gelip, teslim olmuş. Kızımı HDP'den istiyorum. O gelene kadar buradayım. Kızım, beni görüyorsan gelin, devlete teslim olun." dedi.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı VİDEO