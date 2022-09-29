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    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı

    Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden evlat nöbeti 123'üncü gününde. Oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan baba oğluna "Teslim ol, peşini bırakmayacağım" çağrısında bulundu.
    • 29.09.2022 - 10:31
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    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı

    Evlatları bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, oturma eylemlerini sürdürüyor.

    Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden nöbet, 123'üncü gününde.

    Van Gürpınar'dan gelen baba Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

    Evladı dönse de eyleme devam edecek

    Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Yusuf Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı #1

    "PKK Amerika'ya satıp uşaklık yaptırıyor"

    Yusuf Erdinç, “HDP tarafından 2015’te kaçırıldı, PKK’ya verdiler, PKK’da Amerika’ya satıp uşaklık yaptırıyor. Ben burada oğluma sesleniyorum sen okumuş bir adamsın, senin yerin orası değil. Seni devlettin için okuttum, Amerika için okutturmadım.

    "Katillerin kıyafetlerini giymişsin, ekmek bulamıyorsun"

    Etrafına bak HDP milletvekillerin evlatları senin yanında var mı? Onlar Avrupa’da 7 dil okuyor. Sen ise katillerin kıyafetlerini giymişsin kuru ekmek bulamıyorsun, bırak gel. Şimdiye kadar senin peşini bırakmadım, 4 yıldır çadırdayım senin peşini bırakmayacağım” dedi.

    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı #2

    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı #3

    Evlat nöbetindeki babadan evladına teslim ol çağrısı #4


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